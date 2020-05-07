Denizli'nin Kale ilçesinde emekli Ali Humbul (62),fıtık ameliyatı öncesinde internette gördüğü 'Emekliye kolay kredi' ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği biri kadın 2 kişinin tuzağına düştü. Dolandırıcıların imzalattığı evraklarla adına kredi çektiği Humbul'un 2 bin liralık emekli maaşına haciz konuldu. Başına gelmeyen kalmadı.
Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 4 bin liraya ihtiyaç duyan Humbul, internet sitelerinden birinde 'Emekliye kolay kredi' başlıklı ilanı gördü. İnternet sitesi üzerinden 10 bin lira kredi için form doldurdu.
HESABINDA MAAŞINI GÖREMEYİNCE ANLADI
Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. tarafından telefonla aranılan Humbul, Ankara'ya çağrıldı. Kredi umuduyla başkentte giden Ali Humbul'a, iddiaya göre ikili çok sayıda evrak imzalattı. Ardından da şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceğini söyledi. Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılı mart ayında, 2 bin lira olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, imzaladığı taahhütname nedeniyle maaşına haciz konulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.
KONTEYNERDE YAŞAM MÜCADELESİ
13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Humbul, kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul'un ihtiyaçlarını ise yardımseverler karşılıyor. Bugüne kadar toplam 26 bin lira parayı haczedildiği için alamayan Humbul, yer yatağında yatıp, konteynerde kurduğu sobayla ısınmaya çalışıyor.
'EKMEK PARASINA MUHTAÇ DURUMDAYIM'
Çok zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü belirten Humbul, yetkililere yardım çağrısı yaptı. Ekmek parasına muhtaç olduğunu dile getiren Humbul, "Ankara'ya 10 bin lira kredi çekmek için gittiğimde Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. aylık 1000 lira geri ödemeyle, 16 ay taksitli kredi için taahhütname imzalattı. Ancak, daha sonra şartlarımın uymadığını söylediler. Tek kuruş almadan döndüm. Daha sonra emekli maaşımı icra yoluyla kestiler. 13 aydır maaşımı alamıyorum. Halen daha borç çıkıyor. Yardıma muhtaç bir haldeyim. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşmak için kredi çekmek isterken başıma gelmeyen kalmadı" diye konuştu.
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