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İki gelin birbirine girdi! Eltilerin kanlı kavgası!

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, G.H., tartıştığı eltisi S.H.'yi bıçakla ağır yaraladı. S.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken G.H., jandarma tarafından gözaltına alındı

Giriş: 14.01.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İki gelin birbirine girdi! Eltilerin kanlı kavgası! - Öne çıkan gündem haberleri
İki gelin birbirine girdi! Eltilerin kanlı kavgası!
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DHA

Niğde'de olay, dün saat 13.00 sıralarında Azatlı beldesinde meydana geldi. Araları bozuk olan eltiler G.H. ve S.H. arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

ELTİSİNİ BIÇAKLA YARALADI

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında G.H., mutfaktan aldığı bıçakla S.H.'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı S.H., ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.H., yapılan müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

S.H.´nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma G.H.´yi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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