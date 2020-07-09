İHA

Olayda, Ahmet Kılıç idaresindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tepelik alana çarptı.

İHA'nın haberine göre, kazada araçta bulunan Güllü Kılıç (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.