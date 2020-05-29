Edinilen bilgilere göre, Üçocak beldesinde yaylada yaşayan Aziz A. (11) ile kardeşi Enes A, kaldıkları çadırda babalarına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

AA'nın haberine göre, Aziz A'nın elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kardeşi Enes A. başından ağır yaralandı. Hayvan otlatmaya giden çocukların anne ve babası tüfek sesini duyarak çadıra geldi ve durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Enes A'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.