Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtası üzerinde yüzen bir kişinin sığınmacı olabileceği bilgisini alması üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre görevlendirilen ekipler, Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.