AA

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı ilçe giriş çıkışları kontrol altında tutmak amacıyla ana yol harici ilçeye giriş çıkış yapılan tüm alternatif yollar geçici olarak kapatıldı.

AA'nın haberine göre, ilçeye ulaşımın sağlandığı ana yolun açık olduğu ulaşımın aksatılmadan gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürerken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

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