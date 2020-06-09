DHA

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren, daha sonra kaçarak Düzce’ye yerleşen 22 kişiyi takibe aldı.

DHA'nın haberine göre, yapılan takip sonrasında 7 kişinin bağlantıları belirlendi. Operasyonda örgüt içerisinde bomba imha uzmanı, üst düzey yönetici ve savaşçı olarak adlandırılan yabancı uyruklu A.H., A.H., S.M., N.N., N.A., S.A. ve A.A. gözaltına alındı.

7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin görme engelli, 2 kişinin ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüldü.