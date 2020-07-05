Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen düğün kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla başlayan düğünlerde bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
İHA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs vakalarının en çok arttığı illerden biri olduğunu açıkladığı Bursa’da polisler denetim yaptı. Dünya evine giren Mert Emre Öztoksoy ve Günnur çifti de sevenleriyle Görükle Mahallesinde bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu düğünde, kimi maske ve sosyal mesafeye dikkat ederken, kimi ise koronayı umursamadı.
Davetliler tarafından geline ve damada takılacak takıların bir sandıkta toplandığı gözlenirken, masanın üzerindeki kolonya, dezenfektan ve maske kutusu dikkati çekti.
Sosyal mesafe kuralına riayet edilmediği ihbarı alan polis ekipleri, düğünün yapıldığı alanın etrafını çevirdi. Kısa süreliğine müziğin sesini kapatan polis ekipleri, ellerine aldığı mikrofonla davetlilere maske, sosyal mesafe ve halay konusunda uyarıda bulundu.
Gelin ve damada Bursa Emniyet Müdürlüğü adına mutluluklar dileyen ekipler, sosyal mesafe, maske ve halay çekilmemesi şartıyla düğünün kaldığı yerden devam etmesine izin verdi.
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