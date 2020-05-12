HABERTURK.COM

Dolar kuru geçen gördüğü 7.25 üzeri rekor seviyelerden kademeli olarak geri çekilmeyi sürdürüyor. TL yükümlülüklerini getiremedikleri için BDDK'nin üç Londra merkezli bir bacağı TL olan işlem yasağı koymasıyla başlayan düşüş trendi devam ediyor.

Haftaya 7.10 altonda başlayan dolar/TL, BDDK'nın söz konusu üç bankaya koyduğu yasağı kaldırmasına yükümlülükleri yerine getirmesiyle rağmen gerileyerek 12 Mayıs sabahı 7.05 altını zorluyor ve 7.0557 seviyesinden işlem görüyor.

İç piyasada bu hafta cari denge ve sanayi üretim verileriyle yapılacak Hazine ihaleleri takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 127,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede basit faiz 8,71, bileşik faiz yüzde 8,9 olurken, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracının gerçekleştirildiği 5 milyarı aşan ihalede ise dönemsel faiz 4.9 oldu.

Dışarıda ise koronavirüs salgını gelişmelerinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da merkez bankası yetkililerinin konuşmaları izlenecek.

Veri gündeminde ABD işsizlik ve enflasyon verileri ile Çin, İngiltere ve Euro bölgesinde açıklanacak büyüme ile sanayi üretim verileri öne çıkıyor.

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentinde tecrit uygulamalarının kaldırılmasından bu yana, ilk yeni vakaların bildirilmesinin ardından Asya borsaları, koronavirüs enfeksiyonlarında ikinci dalga endişelerinin artmasıyla geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1'den fazla gerileyerek art arda iki işlem günündeki kazanımlarına ara verdi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1.4 gerileyerek en fazla düşüş kaydeden

endeksler arasında yer aldı. Avustralya borsası yüzde 1.3 geriledi.