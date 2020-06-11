Daha önce serbest kalan Enginay E., gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, şüpheli Enginay E.’yi “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve silahla kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Serdar Kulaksız'ın haberine göre, şüpheli çıkarıldığı mahkemece silahlı tehdit suçundan tutuklandı.