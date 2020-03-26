26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay 13 Mart tarihinde Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Pide ve lahmacun fırınında çalışan evli ve 4 çocuk babası İsa Kara (39) her zamanki gibi sabah işyerine gitti.
Caner Aktan'ın özel haberine göre, İsa Kara ocağı yakmak için çakmağı ateşleyince büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Yüzü ve vücudu yanan Kara, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İsa Kara, sigortasız çalıştırıldığını öne sürerek işyeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
“ALEV TOPUNUN ORTASINDA KALDIM”
Üzerine su dökerek alevleri söndürdüğü belirten İsa Kara, “Fırın tarafına geçtim ve fırının kapağını açtım. Ucunda ispirto olan uzun teli çakmakla yakmamla birlikte alev topunun ortasında kaldım. Yangın söndürme tüpü aradım. Üstümdeki iş elbiseli naylon olduğu için onlar da yandı. Kendi üstüme biraz su döktüm ve yere kendimi attım” dedi.
“SANKİ CEHENNEMİ YAŞADIM”
Vücudunda ağır yanıklar olduğunu söyleyen Kara, “Doktorlar hemen müdahale etti. Allah razı olsun hepsi ilgilendiler. 7-8 tane doktor yanıklara müdahale ettiler. Krem ve ağrı kesici ilaç verdiler. Yerimde duramıyordum. Yanıyordum. Sanki cehennemi yaşıyordum” dedi.
İş yeri sahibini arayıp kendisini pansumana götürmesini istediğini belirten İsa Kara, “Bir daha pansumana gidecektim. Aradım ‘beni götürebilir misiniz’ dedim. ‘Yok, götüremeyiz’ dediler. ‘Harçlığımız bitti’ dedim. ‘Ne yapayım’ dedi. Biz dilenci değiliz. Biz Türk vatandaşıyız. Bundan sonra kanuni yollardan hakkımı arayacağımı söyledim ve kendisinden şikâyetçi oldum. İşyerinde sigortasız çalışıyordum. Sigortamı olaydan 4 gün sonra yaptılar" diye konuştu.
“ÇOCUĞUMUN SÜTÜ YOKTU”
İsa Kara sözlerini şöyle sürdürdü;
"İşyerinde 15’e yakın personel çalışıyor. Hiçbirinin sigortası yok. İnsanlık bu mudur? Cebimde ekmek alacak param yoktu. Arkadaşımı aradım geldi beni pansumana götürdü. Avukat hanım 500 lira para cebime koydu, çocuklarıma ekmek aldım. Çocuğumun sütü yoktu. Evde un vardı, hanım ekmek yaptı öyle karnımızı doyurduk. Ben daha ne anlatayım? İnsanlık buysa Allah’a havale ediyorum. Türkiye adaletine havale ediyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok” dedi.
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