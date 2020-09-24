İlçede bir yağ küspe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

AA'nın haberine göre, fabrika sahibi Oktay Çelebi yangında depodaki 350 ton pamuk balyasının yandığını söyledi.