Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki inşaatta vinç sepetine binerek boya yapan Osman ve Yavuz Ataş zemine düştü.

AA'nın haberine göre, işçilerden Osman Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yavuz Ataş, 112 Acil Servis ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.