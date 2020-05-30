DHA

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.



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Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.