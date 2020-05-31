Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A., ifadesinin alınması için savcılığa gönderildi.

H.A. daha sonra, "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.