Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve Atatürk Havalimanı'na inşası başlayan 1000 yataklı hastanenin alanda gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonlarına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını açıkladı.
DHMİ'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır" denildi.
İnşa edilen hastanenin sınırlı sayıda gerçekleşen uçuş operasyonlarına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı, operasyonlar için farklı bir pistin kullanıldığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:
"Atatürk Havalimanında gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır. Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen Hastane'nin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel Havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır. Öte yandan Annex-14’te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mania teşkil etmemektedir."
Öte yandan açıklamada, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı da kaydedildi.
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