20 MART 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-YaşamSon dakika haberler: Dev şirket 150 bin kişiyi işe alacak

Dev süpermarketler zinciri 150 bin kişiyi işe alacak

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok yerine insanlar eve kapanmak ve işlerine geçici olarak ara vermek zorunda kalırken, hükümetler istihdam kayıplarını önlemek için ek teşvik paketleri açıklıyor. Dünyanın en fazla ciro yapan şirketi olan ABD'li süpermarketler zinciri Walmart ise gelen yoğun talepten dolayı 150 bin yeni çalışan alacak. 1.5 milyon kişi çalıştıran Walmart aynı zamanda ülkenin en büyük işvereni olarak biliniyor. Şirket, koronavirüs nedeniyle personele destek için toplamda 550 milyon dolarlık ek ödeme de yapacak

20.03.2020 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Walmart
HABERTURK.COM

ABD'nin özel sektördeki en büyük işvereni olan süpermarketler zinciri Walmart, ülkede koronavirüs (COVID-19) salgını artarken talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Aynı zamanda dünyanın en fazla ciro yapan şirketi olan Walmart, işe alınacak 150 bin kişinin mağazalarda, dağıtım ve ikmal merkezlerinde çalıştıracak. 

Şirketten yapılan açıklama bu işlerin geçici olduğu ancak zamanla kalıcı hale geleceği belirtilirken, virüs nedeniyle işleri durma noktasına gelen restoran ve otelcilik sektörünün yetkilileriyle görüşüldüğünü ve öncelikle bu iş kollarında zor zamanlar geçiren çalışanlara fırsat tanınacağını söylendi.

Walmart CEO'su Doug McMillon, "Normalde çalışan milyonlarca Amerikalının geçici olarak çalışamadığını biliyoruz ve biz de aynı esnada marketlerimizde güçlü talep görüyoruz. Topluma hayati bir hizmeti sunmak isteyen ve para kazanması gereken kişileri arıyoruz." dedi.

Yaklaşık 1.5 milyon çalışanı olan Walmart, tam zamanlı saatlik çalışanlarına 300 dolar, yarı zamanlı çalışanlarına da 150 dolar ikramiye vereceğini duyururken her çeyrek verilen primin de erkene alınacağını açıkladı. Erken ödeme ve ek yardım için Walmart'ın toplam 550 milyon dolarlık bütçe ayırdığı açıklandı.

ABD'de geçen hafta elektronik ticaret devi Amazon da 100 bin kişiyi işe alacağını açıklamıştı. Pizzacı Dominos da 10 bin yeni istihdam sağlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Doğum gününde yalnız bırakmadılar... Karantinaya yaratıcı çözüm
Doğum gününde yalnız bırakmadılar... Karantinaya yaratıcı çözüm
Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti... Yeni gelişme!
Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti... Yeni gelişme!
AVM'lerden önlemlere destek! Kapalı mağazalardan kira alınmayacak
AVM'lerden önlemlere destek! Kapalı mağazalardan kira alınmayacak
Burak Akkul'dan kötü haber... Eşi sinir krizi geçirdi
Burak Akkul'dan kötü haber... Eşi sinir krizi geçirdi
Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Furkan'ın takımında koronavirüs!
Furkan'ın takımında koronavirüs!
Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Haftere bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi
Haftere bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X