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ABD'nin özel sektördeki en büyük işvereni olan süpermarketler zinciri Walmart, ülkede koronavirüs (COVID-19) salgını artarken talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Aynı zamanda dünyanın en fazla ciro yapan şirketi olan Walmart, işe alınacak 150 bin kişinin mağazalarda, dağıtım ve ikmal merkezlerinde çalıştıracak.

Şirketten yapılan açıklama bu işlerin geçici olduğu ancak zamanla kalıcı hale geleceği belirtilirken, virüs nedeniyle işleri durma noktasına gelen restoran ve otelcilik sektörünün yetkilileriyle görüşüldüğünü ve öncelikle bu iş kollarında zor zamanlar geçiren çalışanlara fırsat tanınacağını söylendi.

Walmart CEO'su Doug McMillon, "Normalde çalışan milyonlarca Amerikalının geçici olarak çalışamadığını biliyoruz ve biz de aynı esnada marketlerimizde güçlü talep görüyoruz. Topluma hayati bir hizmeti sunmak isteyen ve para kazanması gereken kişileri arıyoruz." dedi.

Yaklaşık 1.5 milyon çalışanı olan Walmart, tam zamanlı saatlik çalışanlarına 300 dolar, yarı zamanlı çalışanlarına da 150 dolar ikramiye vereceğini duyururken her çeyrek verilen primin de erkene alınacağını açıkladı. Erken ödeme ve ek yardım için Walmart'ın toplam 550 milyon dolarlık bütçe ayırdığı açıklandı.

ABD'de geçen hafta elektronik ticaret devi Amazon da 100 bin kişiyi işe alacağını açıklamıştı. Pizzacı Dominos da 10 bin yeni istihdam sağlayacak.