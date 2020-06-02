Kaza, dün akşam meydana geldi. Recep Molozoğlu yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil, alev alıp yanmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilde, Recep Molozoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.