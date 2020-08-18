Bine yakın KKTC'li vatandaşın yaşadığı Avgadı yaylası Merkez Mahallesinde, KKTC Devletinin ilk kurucusu ve Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Özgürlük Mücadelesi'nin ilk lideri olan Dr. Fazıl Küçük'ün isimleri iki sokağa verildi.
Bir sokağa da Kıbrıslılar ismi verildi. Meclis kararının ardından geçen yıl KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katıldığı törenle tabelaların dikimi yapıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, yaz döneminde bine yakın KKTC’li vatandaş ile birlikte bölgede oturan Başbakan Ersin Tatar’ın Danışmanı Müdahar Akar, saldırıyı kınayarak jandarma ve belediyeye bildirdiğini söyledi. Geçen kış yaylaya geldiklerinde 3 sokağın da tabelasının yerinde olmadığını belirten Akar, “Karda, kışta fırtınada söküldüğünü ve çalındığını düşünmüştük. Durumu belediyeye bildirince yeniden tabelalar yerine dikilmişti.
Ancak haziran ayında yaylaya geldiğimizde Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün isimlerinin bulunduğu tabelalar yine sökülmüştü. Belediye tabelaları yeniden dikti. Ancak önceki gün Rauf Denktaş ismini taşıyan sokağın tabelası yeniden yerinden sökülmüş. Bu nedenle Belediye ve jandarmaya bildirdik. Bu son derece üzücü. Yetkililerin konuya duyarlılık göstererek buna neden olan kişilerin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
ARSA SAHİPLERİ İTİRAZ ETMİŞTİ
Belediyenin tabela dikiminden sonra bölgedeki arazi sahiplerinin buna karşı çıktıklarını daha sonra öğrendiklerini de iddia eden Müdahar Akar, “Buna karşı çıktıkları için bizimle uzun zamandan beri konuşmaz oldular mahalledeki bir kısım insanlar. Büyük ihtimalle onlar birilerine yaptırdılar" dedi.
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