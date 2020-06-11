Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'ne serinlemek için giren 2 kişi, bir süre sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, suda kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.