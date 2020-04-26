AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K.'ye (47) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.