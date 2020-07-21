Olayda, Dulkadiroğlu ilçesinde oturan Harun Ay (44),iddiaya göre birinci kattaki ikametinin balkonundan, aşağıdan atılan anahtarı almak için eğildiği sırada beton zemine düştü.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Ay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ay'ın, Doğukent Yaşar Gölcü İlköğretim Okulunda görev yaptığı öğrenildi.