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DEAŞ'ın sözde Musul kadısı İstanbul'da tutuklandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında örgütün sözde "Ninova Bölgesi kadısı" (Musul) Jalal İsmael Ahmed Ahmed'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Giriş: 10.06.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
DEAŞ'ın sözde Musul kadısı İstanbul'da tutuklandı! - En son haberler
AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde yapılan araştırmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen ve önceden soruşturma kaydı alınan 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZDE MUSUL KADISIYDI

AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Irak'ın sözde Musul kadısı olduğu değerlendirilen Jalal İsmael Ahmed Ahmed'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

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