Ekipler, Türk karasularına geri itilen ve sürüklenmeye terk edilen saldaki 11'i çocuk, 4'ü kadın toplam 31 sığınmacıyı kurtardı.

AA'nın haberine göre, kurtarılan sığınmacılar, Sömbeki Adası'ndan can salına zorla bindirildiklerini ve Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından denizin ortasında sürüklenmeye terk edildiklerini ileri sürdü.

Sığınmacılara battaniye ve gıda verildi.