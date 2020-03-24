24 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSon dakika haberler... Datça açıklarında yardım isteyen 31 sığınmacı kurtarıldı!

Datça açıklarında yardım isteyen 31 sığınmacı kurtarıldı!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında faciadan dönüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine gemileri terk etmek için kullanılan bir can salı içerisinde kurtarılmayı bekleyen 31 sığınmacıya ulaşıldı. Kurtarılan sığınmacılar, Sömbeki Adası'ndan can salına zorla bindirildiklerini iddia etti

24.03.2020 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
muğla
AA

Ekipler, Türk karasularına geri itilen ve sürüklenmeye terk edilen saldaki 11'i çocuk, 4'ü kadın toplam 31 sığınmacıyı kurtardı.

AA'nın haberine göre, kurtarılan sığınmacılar, Sömbeki Adası'ndan can salına zorla bindirildiklerini ve Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından denizin ortasında sürüklenmeye terk edildiklerini ileri sürdü.

Sığınmacılara battaniye ve gıda verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Göğsündeki taşlardan sonra yorumlarıyla gündem oldu
Göğsündeki taşlardan sonra yorumlarıyla gündem oldu
Buse Terim'den duygusal mesaj!
Buse Terim'den duygusal mesaj! "Nefesim daralıyor..."
İtalya'nın ilk koronavirüs hastasından haber geldi
İtalya'nın ilk koronavirüs hastasından haber geldi
Karantina evi fazla lüks! Şaşırtan karar
Karantina evi fazla lüks! Şaşırtan karar
Osmaniye'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Eski belediye başkanı 2 kişi öldürüp, intihar etti
Eski belediye başkanı 2 kişi öldürüp, intihar etti
Trump'tan Kovid-19'a karşı yeni kararname
Trump'tan Kovid-19'a karşı yeni kararname
Koçtaş mağazalarını kapattı
Koçtaş mağazalarını kapattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X