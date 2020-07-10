HABERTURK.COM

Danıştay’ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. Ayasofya için atılacak adım bu karara göre şekillenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya'nın ibadete açılması için Danıştay'ı işaret ederek "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti.

Karar öncesinde de sosyal medyada Ayasofya paylaşımları yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay tarafından bugün açıklanması beklenen Ayasofya kararı öncesinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız" mesajını paylaştı.