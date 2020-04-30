Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 20 Mart’ta yaş haddinden emekli oldu. Danıştay Genel Kurulu’nda daha önce yeni başkanı belirlemek için 25 Mart’ta seçim yapılması kararlaştırıldı. Ancak; koronavirüs tedbirleri kapsamında bu tarih ucu açık olarak ertelendi. Şimdi seçiminin 5 Mayıs Salı günü yapılması kararı alındı.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, Danıştay Genel Kurul’da üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim Danıştay’ın yeni başkanı olacak.

5 İSİM ADAY

Şu ana kadar 5 isim adaylığını açıkladı. 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya Danıştay başkanlığı için yarışacak isimler oldu.