İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer karşıladı.

İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Sani’ye heyetleri de eşlik etti.