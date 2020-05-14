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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz" şeklinde devam ettiği 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajında "Ülkemizi Tarımda En İleriye Taşımayı Sürdüreceğiz" başlıklı bir tabloya da yer verdi.