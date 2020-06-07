Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Ankara'da mesaiye devam" mesajıyla bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çekilen 4 kare fotoğrafına da paylaşımında yer verdi.