Çukurova Üniversitesi'nden Adana için kritik deprem açıklaması!

DHA'da yer alan habere göre Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, bölgede yaşanan depremleri değerlendirdi. Adana , Osmaniye ve Hatay illerinin önemli ve aktif fay hatlarına yakın bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, alınması gereken önlemleri anlattı.

Aynı zamanda Arap Levhası, Afrika Levhası ile Anadolu Levhacığı´nın bir araya geldiği üçlü birleşme bölgesine yakın bir noktada bulunuyor" dedi.

Çukurova bölgesinin deprem riski yüksek aktif faylara sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, "Bu bölge Doğu Anadolu Fay Sistemi, Amanos Fayı, Ceyhan-Yumurtalık-Karataş-İmamoğlu-Kozan fayları, Ölü Deniz Fay Zonu, Ecemiş Fay Zonu ve Helen-Kıbrıs yayı gibi aktif tektonik yapılar arasında sismik açıdan etkin bir alanı kapsıyor.

Prof. Dr. Ünlügenç, 1945 yılından günümüze kadar olan dönemde Çukurova ve yakın çevresinde 5.5 ile 6.3 büyüklüğü arasında değişen dikkat çekici 6 deprem olduğunu dile getirdi. Adana'da 1998 depreminden bu yana geçen sürede 6 büyüklüğünde başka bir depremin yaşanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünlügenç, "1998 Adana depremi Ceyhan ve Misis bölgesinin batısında İmamoğlu fay zonu üzerinde meydana geldi.

Ondan önce Adana bölgesinde 6 büyüklüğü ve üzerindeki deprem, tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman 1945'li yıllarda meydana gelmiş. Aradan 53 yıl geçmiş. Bu durumda, bölgemizde 45-50 yıl zaman süreci içerisinde 6 büyüklüğü ve üzerinde yer kabuğu sarsıntılarının, depremlerinin oluşması olağandır" diye konuştu.

Adana bölgesindeki deprem riskinden de bahseden Prof. Dr. Ünlügenç, şöyle konuştu: "Mevcut fay geometrilerine, fayların uzunluklarına baktığımız zaman bu bölgede 6- 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi olağandır.

"GEVŞEK ZEMİNDE YAPILAŞMA OLMAMALI"

Hatta bölgede 7'den daha büyük bir depremin olabileceği düşünülerek mevzuata, kurallara ve yasalara uygun şekilde binalarımızı inşa etmeliyiz. Mümkün olduğu kadar da gevşek zeminlerden uzak kesimlerde yapılaşmayı sağlamalıyız.

Çünkü buralarda sıvılaşma riski de oldukça yüksektir. Buralarda binayı istediğiniz kadar sağlam yapın o bölgede deprem sırasında zemin sıvılaşması nedeniyle bina belki sağlamlığını koruyacaktır ama dikliğini koruyamayacak veya çökecek ya da yan yatacaktır. Bunlarla ilgili görselleri ülkemizde yaşadığımız depremlerin sonrasında sıklıkla görmekteyiz."