DHA

Olay, Seyhan ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Akkurt, çöp atmak için evinden çıktı. Ancak Akkurt'a plakası tespit edilemeyen otomobilden ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşlar tarafından ağır yaralı bulunan Akkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelerek araştırma yapan polis, olay yerinde 12 boş kovan buldu. Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.