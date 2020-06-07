Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao özerk ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle bazı yollar kapandı, 5 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çin’in güneyinde yaz aylarında görülen sağanak nedeniyle birçok eyalette hasar ve can kayıpları yaşanabiliyor.