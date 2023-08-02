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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayette sır perdesi son dakika aralandı: Öldüren mesaj - Güncel haberler

        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!

        Adana'da dolmuş şoförü 25 yaşındaki Mehmet Kaçhan'ı, aracına ateş açıp öldüren 29 yaşındaki Emre Bülent Ağdaş, saklandığı adreste yakalandı. Tanınmamak için saçlarını kestirip, bıyık uzatan Ağdaş'ın, eşine mesaj attığı için Kaçhan'a saldırı düzenlediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:24
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        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
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        Adana'da olay, 8 Mayıs saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan (25), yolcu bulunmayan aracıyla sokaktan çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'da yer alan habere göre Kaçhan, sırtına ve boynuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaçhan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçhan´ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş (29) olduğunu tespit etti.

        ZANLI BASKINLA YAKALANDI

        Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş´ı bulamadı. Son olarak şüphelinin Çamlıbel Mahallesi´ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, yapılan baskında yakalandı.

        MESAJIN ARDINDAN KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

        Emniyete götürülen Ağdaş, ifadesinde, eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine Mehmet Kaçhan´ı buluşmak için olayın yaşandığı sokağa çağırdığını, çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışınca da tabancayla ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        #adana haberleri
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