DHA

Olay, 18 Temmuz günü Çaycuma’ya bağlı Nebioğlu Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde tadilat yapan Salim Çatma ve Soner Çatma isimli işçiler ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre, ailelerin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, işçilerin çalıştığı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede evde bulunan bir damla kan lekesinden harekete geçen jandarma ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Şüpheliler, Salim Çatma ve Soner Çatma’yı öldürüp traktörle ormanlık alana götürerek gömdüklerini itiraf etti. 22 Temmuz günü işçilerin cesetleri gömüldükleri yerden çıkarıldı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA EŞİNİ ARAYIP "İŞE GELMEDİ" DEDİ

İddiaya göre, evde tadilat yapan Salim Çatma ve Soner Çatma evde gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu buldu. Şüphelilerin ifadelerine göre, Salim Çatma ve Soner Çatma uyuşturucunun bir miktarını çaldı. 2 işçi daha sonra evde tadilat çalışmasına devam etti. Uyuşturucunun çalındığını fark eden Serkan A., silahla tehditte bulunarak Salim Çatma ve Soner Çatma’ya uyuşturucunun yerini sordu.

İlk önce Soner Çatma’yı ayağından vuran Serkan A., daha sonra ise 2 işçiyi, "Kimse benim malımı çalamaz" diyerek öldürdü. İşçilerin cesetleri traktöre yüklendikten sonra ormanlık alana gömüldü. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Serkan A., Soner Çatma’nın eşini arayarak, “Soner işe gelmedi evde mi?ö diye sordu. Çatma’nın eşini 2 gün oyalayan Soner A. ve babası İsmail A., eşinin bulunması için jandarmayı arayan kadının kayıp ihbarının ardından cinayetin ortaya çıkacağını düşünerek kaçtı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ODAYI BAŞTAN YAPTILAR

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, işçilerin çalıştığı evde inceleme yaptı. Yeni tadilat yapılan evin bir odasında duvarlara yeni alçı çekildiğini belirleyen ekipler, duvarda bir damla kan tespit etti. Evdeki şüphelileri gözaltına alan ekipler çapraz sorguda şüphelilere cinayeti itiraf ettirdi.

Cinayete yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan kazı çalışmasında Salim Çatma ve Soner Çatma’nın cesetleri bulundu. Evde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma, katil zanlıları İsmail A. ve oğlu Serkan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler ifadelerinde cinayetin ardından Serkan A.’nın cinayetin işlendiği odadaki eşyaları yaktığını, odada kan bulunmaması için ise duvarlara alçı çektiğini, yerdeki döşemeleri ise kan tespit edilememesi için değiştirdiğini itiraf etti.

BİR CİNAYET DAHA PLANLARKEN YAKALANDILAR

Cinayetin ardından Serkan A. ve babası İsmail A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri çevre illerle de bağlantı kurdu. Teknik ve fiziki takip sonucu jandarma, katil zanlısı baba ve oğlunun Sakarya’da bir cinayet daha planladıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler katil zanlılarının Alaplı ilçesine olduğunu tespit etmesinin ardından operasyon düzenledi. İsmail A., oğlu Serkan A. ve kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö. yakalandı. İsmail A., Serkan A. ve Erkan Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.