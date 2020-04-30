Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşma yürütülen Kaftancıoğlu, adalet sarayına CHP milletvekilleri, il başkanlığından yöneticiler ve avukatlarıyla gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.

AA'nın haberine göre, ifadesi yaklaşık 1,5 süren Kaftancıoğlu, "açıklama yapmayacağını" belirterek adliyeden ayrıldı.

Avukat Aysemin Gülmez ise yaptığı açıklamada, koruma polislerinin verdiği tutanaklara ilişkin beyanlarda bulunduklarını söyledi.

Gülmez, soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verileceğini umduklarını ifade etti.