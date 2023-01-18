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Anne ve baba kızlarını evde ölü buldu!

Denizli'de, hurdacılık yapan 43 yaşındaki Naile Köse, 46 yaşındaki eşi Ercan Köse ile birlikte hırsızlıktan girdiği cezaevinden 45 gün sonra tahliye olmalarının ardından döndükleri evlerinde, ilk eşinden olan kızı 21 yaşındaki Tuğbanur Kurnaz'ı ölü halde buldu. Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen Kurnaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belli olacak

Giriş: 18.01.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Denizli'de Anne ve baba evde kızlarını ölü buldu! -Öne çıkan haberler
Anne ve baba kızlarını evde ölü buldu!
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DHA

Denizli'de, hurdacı Ercan Köse (46) ile eşi Naile Köse (43), 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

DHA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 719 Sokak'taki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse´nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı (21) yerde hareketsiz yatarken buldu.

EN AZ 2 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANIYORDU İDDİASI

Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kurnaz'ın cansız bedeni, evden çıkarılırken, annesi Naile Köse ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

AİLENİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kafede garson olarak çalışan Tuğbanur Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse'nin de ifadelerine başvurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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