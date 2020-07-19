AA

Olayda, tarihi Taş Köprü civarına piknik yapmak üzere gelen Suriyeli Ahmet ve Muhammet Grata, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

AA'nın haberine göre, kardeşlerin akıntıya kapıldığını görenler Muhammet Grata'yı kurtardı, Ahmet Grata ise suda gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Ahmet Grata'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Grata'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.