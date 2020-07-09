Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, yaptığı açıklamada, Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir'i "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini anımsattı.
AA'nın haberine göre, bu kararı, sanık müdafisinin ve katılma talepleri kabul edilmeyen baro tüzel kişiliklerinin de istinaf ettiğini belirten Poyraz, "Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tüm yapılan istinaf başvurularını inceledi. Verdiği kararda, yerel mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu ve istinaf başvurularının esastan reddedilmesi gerektiğine dair karar verdi. Kısacası Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını uygun buldu." dedi.
Poyraz, bu aşamadan sonra kararın henüz kesinleşmediğini ifade ederek, yasa gereğince sanık Özgür Arduç ve avukatının temyize götürme haklarının olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE'Yİ DEHŞETE DÜŞÜRMÜŞTÜ
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.
Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
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