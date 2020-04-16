Çekmeköy'de bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi edinen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Nisan tarihinde adrese operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre polis, zabıta ve ilçe sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kullanıma hazır 7 bin 200 adet maske, dikime hazır 400 adet maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapılan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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