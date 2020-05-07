AA

Edinilen bilgiye, Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sitede yaşayan Kadir T, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı güvenlik görevlisi Halis P.'yi silahla ağır yaraladı. Zanlı daha sora 7. kattaki evine çıktı.

AA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürülen Halis P.'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.