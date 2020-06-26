Son dakika haberler... Çatıda kâbus! Bir kadın ve köpeğini rehin aldı!

İHA

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde gece yarısı evlerin çatısında gezen bir kişinin olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşın endişelenmesi üzerine mahalleyi ablukaya aldı.

İHA'nın haberine göre, bir ara polis tarafından fark edilen şahıs çatıdan çatıya kaçıp gizlenmeyi başardı. Sabah tekrar ortaya çıkan şahsın aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan E.G. isimli kişi olduğu belirlendi.

Saat öğlen 12:00 sıralarında bir evin kapısını zorlayan E.G. kapıyı açan bayanı rehin almak istedi. Ancak bayan direnince yeniden evin terasına çıkıp burada bağlı bulunan köpeği alarak kaçtı. Bir süre sonra başka bir çatıda köpekle ortaya çıkan E.G elindeki bıçağı köpeğin boğazına dayayıp, köpeğin sahibi küçük çocuklara dehşeti yaşattı. Uzun süre polis ekiplerinin ikna edemediği E.G, köpeği öldürme tehdidinde bulundu.

BIÇAĞI KALBİNE DAYAYIP ŞAHADET GETİRDİ

Köpeği çatıdan evin arka bahçesine atan E.G. daha sonra elindeki bıçağı kalbine dayayıp mahalleliye kabusu yaşattı. Çığlıkların yükseldiği anlarda soğuk kanlılığını koruyan ekipler yan evden E.G.’nın bulunduğu eve girdi. E.G. elindeki bıçakla şehadet getirdiği anlarda mahallenin tepkisi ve paniği daha da yükseldi.

Tam bu sırada E.G. nın boynuna sarılan bir polis E.G,'yi yere yatırdı. Bu sırada diğer polisler de balkona atlayarak önce E.G.’nın elinden bıçağı aldı daha sonra da etkisiz hale getirdiler.

Polis ekipleri tarafından kucaklanarak aşağıya indirilen E.G. ambulansta sağlık muayenesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. E.G.'nin terastan aşağıya attığı elinde bulunan bir demek kenevir bitkisine de polis ekipleri el koydu. Gözaltına alınan E.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hırsızlık uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen E.G.’ya konut ihlali ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.