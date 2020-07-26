Son dakika haberler... Çanakkale'de bir orman yangını daha!

AA

Kentte Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANI: YANGIN SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de, Habertürk TV yayınına bağlanarak, "Yangının kaynağı sigara izmariti veya kırık bir cam parçası olabilir. Alevler rüzgarla birlikte 3-4 kola ayrılıyor. Yangın yol kenarında başlayıp yayılıyor. Burası rüzgarlı bir bölge. Çam ağaçları çok fazla. Yangının ilerlemesinde de bu faktörler büyük bir etken" ifadelerini kullandı.