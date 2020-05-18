Alınan bilgiye göre sitede oturanlar, bahçe kısmında yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri sitenin bahçesinin etrafını çevrelerken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, sitede oturanların ifadelerini aldı. İncelemelerin ardından cansız beden Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.