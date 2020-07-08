DHA

İstanbul'da korkutan bir orman yangını meydana geldi. Olayda, Büyükada'daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale etti. Üç dönümlük bir alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.