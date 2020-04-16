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Trabzon'da bir grup genç gece vakti bir araya geldi, koronivirüse aldırmadan kolbastı oynadı. Vatandaşlar da balkonlardan kolbastı oynayan gençlere alkışla tempo tutması 'pes' dedirtti.

KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Trabzon'da koronavirüs yüzünden 13 kişinin hayatını kaybetmesine ve pozitif vaka sayısının 200'e yaklaşmasına rağmen Ortahisar İlçesi'ndeki Kaymaklı Mahallesi’nde akılalmaz bir vurdumduymazlık yaşandı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen bir araya gelen 20 kişiden oluşan genç bir grup sokakta meşale yaktı. Trabzonspor marşı söyleyip, kolbastı oynadı. Aralarında 20 yaş altı kişilerinde olduğu gençlere mahalleli alkışlarıyla destek verdi. Mahalleli kolbastı oynayanlara 'bravo' diye tezahürat yaptı.

CEVAPLARI DA ŞOKE ETTİ!

Gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürerken, mahalle sakinleri sokaktaki grubu uyarmak yerine tehlikeli eğlenceye destek verdi. Eğlencenin nedeni sorulması üzerine gençler, "Bir şey yok. Bugünde böyle olsun" yanıtı verdi.

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