Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'ü iş yeri 17 adreste silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi.

DHA'nın haberine göre, adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah, tezkeresiz av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.