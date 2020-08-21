İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Susuz köyünde 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve bu kişilerle temaslıların bulunması nedeniyle yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Köyün giriş çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

AA'nın haberine göre, Susuz köyü muhtarı Mehmet Dilek, yaptığı açıklamada, köyde 11 kişinin pozitif vakalarla temaslı olduğunu belirterek, bugün itibarıyla karantinaya alındıklarını söyledi.

Tarım, hayvancılık ve nakliyecilik yapan kişilerin köye giriş çıkış yapamadığını belirten Dilek, yetkililerden izin sistemini devreye sokmalarını istedi.

Pozitif vakalardan 3'ünün Bucak Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü, diğerlerinin evlerinde gözlem altında tutulduğu, temaslılara da 14 günlük ev karantinası uygulandığı öğrenildi.

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