Son dakika haberler... Bu silahların hepsi bir evden çıktı

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Ayvalık’ta polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştıkları bir adrese operasyon yaptı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, bir evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturalı kurusıkı tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 117 adet kurusıkı tabanca fişeği, 50 adet fişek, 27 adet tüfek kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.