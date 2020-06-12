Son dakika haberler... Bu kadarı da pes, 80 TL için çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Batman'da iki aile arasında alacak verecek iddiası ile kavga çıktı. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, olayın ardından ise çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Mahallede gerginlik devam ederken görgü tanıkları kavganın nedeninin ise 80 TL olduğu belirtti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sokağa giriş çıkışları kapattı.