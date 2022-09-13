Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan, 22 yıllık demirci ustası 38 yaşındaki Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Görenlerin hayrete düştüğü araç sıra dışı modifiyesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
SAATTE 90 KM HIZ YAPABİLİYOR
İHA'da yer alan habere göre LPG ile çalışabilen araç 1.6 motor performansıyla da her türlü arazide yüksek performans gösterirken, saatte 90 kilometre hız yapabiliyor.
"İLGİNÇ İCATLARA MERAKIM VAR"
Aracı taslak halinde Samsun’da yaşayan bir arkadaşından görerek satın aldığını daha sonra Malatya’ya getirdiği ifade eden Bayduz, "Yaklaşık 22 yıldır demirci ustası olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri ilginç icatlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Aracı Samsun Bafra’da Murat isimli biri yapıyor. Daha sonra ilana koyuyor. Ben de aracı ilanda gördüm hoşuma gitti. Aracı alıp sanayide oto elektrikçi arkadaşlar ve tamirci arkadaşlarla düzenleme yaptık. Ben de demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerleri düzenledim. Sıkıntılı olan yerleri restore ederek bu hale getirdim” dedi.
"ARACIMIZ HER ŞART ALTINDA SÜRÜŞ YAPIYOR"
Aracın yapımın bir yıl sürdüğünü belirten Bayduz, "Aracım 1.6 motordan oluşuyor. Hidrolik direksiyon 4 çeker. Yani aracım arazide her türlü şartlarda da hareket halindedir. Tamamen yerli üretimdir. Yapım aşaması yaklaşık 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra getirdiğimizde 1 ay kadar da biz uğraştık. Hidrolik direksiyonu tamamen doblo parçalarından ürettik. Aracımızın altında 2 tane diferansiyel var. Ayrıca şanzıman olarak eski askeriye yapımı cip şanzımanı olmak üzere aracımız 4 çeker. Aracımız her şartlar altında sürüş yapılabiliyor.
"KIŞIN DA KALORİFERLİ KULLANILIYOR"
Ayrıca aracımız kışlık olarak üzerinde brandalardan kapatma yaptık. Kapandığında kışın da kaloriferli olarak kullanabiliyoruz” diye konuştu. Aracının bir benzerinin Malatya’da bulunmadığını kaydeden Bayduz satmayı düşündüğü aracına 100 bin TL fiyat biçtiğini söyledi.
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